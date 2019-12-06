В Кремле попросят полпреда в СЗФО прояснить встречу с Сокуровым по Шиесу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поинтересуются у полпреда президента РФ в СЗФО относительно беседы с кинорежиссером Александром Сокуровым.

Ранее Сокуров в своем блоге написал, что возмущен состоявшейся встречей с полпредом Александром Гуцаном. По его словам, в ходе разговора о захоронении мусора в Шиесе он "ни на один вопрос не получил ответа".

Режиссер услышал, что все это "возня" какой‑то "спекулятивной оппозиции" и "вмешательство американцев".

Более того, Сокуров добавил, что разговор проходил "в атмосфере враждебности и высокомерия со стороны государственного чиновника".

"Мы, безусловно, поинтересуемся у полпреда, о чем шла речь, попросим дать его точку зрения", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Ситуация с протестами жителей Архангельска и области против строительства полигона для приемки мусора и отходов из Москвы и Подмосковья развивается с осени прошлого года, особенно обострилась нынешней весной. В настоящее время несколько десятков активистов остаются непосредственно на станции Шиес и объявили бессрочную акцию протеста.

Напомним, в конце июля президент Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей по поводу строительства полигона ТБО в Шиесе. После этого столкновения поутихли.

Но в конце октября станция Шиес, где власти намерены построить крупнейший мусорный полигон, была оцеплена сотрудниками Росгвардии. Туда прибыли около тридцати силовиков, которые перекрыли дорогу к ближайшему посёлку, а также отключили электроснабжение и интернет. Полицейские потребовали от протестующих убрать со станции палаточный лагерь.