Чайка отстранил от работы зампрокурора Свердловской области после проведенных у него ночных обысков

Генеральный прокурор России Юрий Чайка стал инициатором служебной проверки в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Об этом Накануне.RU сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, ранее стало известно, что у минувшей ночью у Чуличкова дома и на работе прошли обыски, связанные с уголовным делом заместителя руководителя СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и адвоката Владислава Вострецова.

В федеральном надзорном ведомстве это подтвердили.

Дмитрий Чуличков

"В связи с этим и на основании имеющихся данных Юрием Чайкой принято решение об организации служебной проверки в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова", - сообщили в Генпрокуратуре, добавив, что Чуличков отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее против Михаила Бусылко возбудили уголовное дело о получении взятки. Сейчас высокопоставленный следователь находится под домашним арестом.