В Зауралье полицейские предупреждают водителей о снегопаде и гололеде

В ближайшие дни в Кургане на дорогах ожидается снегопад и гололед.

В связи с этим ГИБДД региона выступила с официальным обращением к водителям, чтобы они изменили свой стиль вождения, не допускали нарушений установленного скоростного режима, выбирали безопасную дистанцию и интервал между автомобилями.

"Нужно избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением, заносу автомобиля. Установленные ограничения скорости на дороге, как правило, предназначены для идеальных условий поездки", - сообщили Накануне.RU в ГИБДД.

В плохих зимних условиях вождение на пониженных скоростях является лучшей мерой предосторожности.

Водителей предупреждают, что образование наледи возможно на мостах, эстакадах, спусках, в низинах.