Четверть авиапассажиров не против побывать на "экскурсии" в кабине пилотов

Не одна выгода на уме у пассажиров, выяснили аналитики сервиса Туту.Ру. Они предложили респондентам ответить на вопрос "Какой подарок от авиакомпании обрадует вас больше, чем скидка на следующий перелет?".

В опросе, который проходил в начале декабря, приняли участие более 2 тыс. респондентов. Самым популярным ответом оказался "Полёт в салоне бизнес-класса". О таком подарке мечтают 43% опрошенных. Четверть обрадуется возможности побывать в кабине пилота. Модель самолета – более желанный подарок, чем хороший плед. А бокал вина "победил" брендированные сувениры, такие как ручка и блокнот.

16% признались, что им ничего другого не надо, ведь "душу греет только скидка". Если их исключить из опроса, то голоса распределились следующим образом:

Какой подарок от авиакомпании обрадует вас больше, чем скидка на следующий перелет?

43% — полет в салоне бизнес-класса;

27% — экскурсия в кабину пилота;

6% — Аксессуары для путешествий (например, подушка-воротник, чехол для чемодана, набор для сна и т.д.)

6% — модель самолета;

5% — хороший плед;

5% — бокал вина или другого алкоголя;

3% — фирменная мягкая игрушка;

3% — подарок для ребенка;

2% — брендированные сувениры (блокнот, ручка, брелок).

Что касается экскурсии в кабину пилотов, то такой подарок всегда должен быть санкционированным компанией. Иначе все может закончиться как в случае с пилотом самолета Ан-24 авиакомпании "ИрАэро": там пилот пустил за штурвал девушку-пассажирку, которая ему была симпатична. Видео пилотирования самолета с пассажирами на борту непрофессионалом попало в сеть, в итоге СКР возбудил уголовное дело.