"До миллиона в год доходит". Жильцы курганских домов плохо платят за коммунальные услуги

Жильцы не всех домов в Кургане вовремя платят за коммунальные услуги, такое заявление сделал начальник региональной Государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин.

Он отметил, что средний процент собираемости платы составляет около 80%.

"Есть дома, где платежи доходят почти до 100%, а есть такие, где составляют 50-60%. Когда к нам приходят обращения граждан, мы начинаем разбираться, почему не выполняются те или иные виды работ на домах, управляющие организации представляют информацию о том, что у жильцов очень большие долги", - отметил Чупахин.

По его словам, иногда общая задолженность дома доходит до годовой суммы сборов. Есть в Кургане и дома, где общий долг превышает 1 млн руб.

"Состояние этих домов оставляет желать лучшего. Там нужно проводить ремонты крыш, подвальных помещений, инженерных коммуникаций. С такими долгами выполнить все эти работы не представляется возможным. Чтобы получать качественные жилищно-коммунальные услуги, их нужно своевременно оплачивать", - отметил Чупахин.

Сейчас за долги жильцам вправе отключить газ или свет, иногда дело может дойти и до выселения из квартиры.