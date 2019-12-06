"До миллиона в год доходит". Жильцы курганских домов плохо платят за коммунальные услуги

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
коммуналка долги канализация подъезд труба (2019) | Фото:samcomsys.ru

"До миллиона в год доходит". Жильцы курганских домов плохо платят за коммунальные услуги

Жильцы не всех домов в Кургане вовремя платят за коммунальные услуги, такое заявление сделал начальник региональной Государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин.

Он отметил, что средний процент собираемости платы составляет около 80%.

"Есть дома, где платежи доходят почти до 100%, а есть такие, где составляют 50-60%. Когда к нам приходят обращения граждан, мы начинаем разбираться, почему не выполняются те или иные виды работ на домах, управляющие организации представляют информацию о том, что у жильцов очень большие долги", - отметил Чупахин.

По его словам, иногда общая задолженность дома доходит до годовой суммы сборов. Есть в Кургане и дома, где общий долг превышает 1 млн руб.

"Состояние этих домов оставляет желать лучшего. Там нужно проводить ремонты крыш, подвальных помещений, инженерных коммуникаций. С такими долгами выполнить все эти работы не представляется возможным. Чтобы получать качественные жилищно-коммунальные услуги, их нужно своевременно оплачивать", - отметил Чупахин.

Сейчас за долги жильцам вправе отключить газ или свет, иногда дело может дойти и до выселения из квартиры.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"До миллиона в год доходит". Жильцы курганских домов плохо платят за коммунальные услуги

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Курган, долги, дома, квартплата, ремонт, ЖКХ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети