Власти отказали инициаторам пикета в проведении мероприятия у Законодательного собрания Челябинской области

В аппарате правительства Челябинской области отказались согласовывать проведение массового пикета челябинцев под окнами Законодательного собрания в День Конституции 12 декабря. Соответствующий документ за подписью заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Фартыгина выложили организаторы акции, передает корреспондент Накануне.RU.

В объяснении чиновника снова туманно говорится о невозможности "обеспечить безопасность" как самих пикетчиков, так и просто гуляющих в этот день на главной улице города прохожих, одновременно Фартыгин ссылается на нормы регионального закона 40-ЗО в редакции еще 2006 года.

На выбор для проведения массовой акции в День Конституции чиновник предлагает организаторам сразу несколько альтернативных площадок. Например, в относительном центре города у зданий министерств физической культуры и спорта, а также министерства строительства и инфраструктуры. Предлагается площадка перед зданием управления лесами Челябинской области.

Почти издевательски выглядят предложение провести пикет 12 декабря на танцевальной площадке в парке им. О.И Тищенко в Металлургическом районе, использовать отдаленную площадку в сквере им. Колющенко, либо даже пространство на парковке у ледовой арены "Трактор"!

Сами организаторы изначально заявляли пикет с участием до 30 сторонников, проведение его именно у здания Законодательного собрания Челябинской области в этот день является вполне логичным и обоснованным.

Ровно год назад мы рассказывали о возмущении горожан законопроектом, который фактически регламентировал проведение любых протестных акций на окраинах Челябинска

Тот скандальный закон, против которого выступили даже некоторые представители собственно Законодательного собрания, в итоге "завернули" и положили под сукно.

12 декабря 2018 года возмущенные бездействием городских чиновников горожане собрались под окнами челябинской мэрии, в итоге недовольных вынужден был принять и.о. градоначальника Владимир Елистратов, отметившийся на той встрече неуместными вопросами по типу "Вы давно были в Париже?". Таким образом градоначальник, хоть и во временном статусе, пытался неуклюже ответить на вопросы, когда власти станут по-настоящему бороться со смогом.