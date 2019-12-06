Свердловчанин устроил дебош в аэропорту Симферополя, когда его не пустили на самолет

В аэропорту Симферополя задержан 37-летний мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии. Перед этим он обматерил полицейских.

Как сообщили Накануне.RU в Крымском ЛУ МВД России на транспорте, житель Свердловской области в ожидании вылета до Москвы выпивал в одном из кафе. Услышав объявление о начале посадки, он попытался пройти паспортный контроль, но в самолет его не пустила служба авиационной безопасности.

Тогда мужчина направился обратно в кафе, где и был задержан. При обращении к нему полицейских он обложил стражей порядка отборным уральским матом.

Когда дебошира доставили в дежурную часть, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении свердловчанина был составлен административный протокол. Сейчас решается вопрос в возбуждении уголовного дела за оскорбление представителя власти.