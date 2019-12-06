Кремль не считает псевдодоклады об имуществе чиновников за источник, - Песков

В Кремле полагаются на информацию соответствующих органов относительно того, кому из чиновников и их супругов принадлежит то или иное имущество. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале декабря ФБК обнародовал расследование, согласно которому, супруга премьер-министра России Светлана Медведева в 2012–2018 гг. пользовалась частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.

Песков отметил, что псевдодоклады в качестве источников информации не рассматривают, передает РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос о том, насколько нужным считают в Кремле проверять подобного рода информацию.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что не в курсе, осведомлен ли о расследованиях российский лидер.

Сам Песков не видел расследования Фонда борьбы с коррупцией о бизнес-джетах супруги главы кабмина РФ Светланы Медведевой и телеведущей Наили Аскер-заде.

"Я как один из первых героев расследований потом принял решение не знакомиться с ними дальше", – сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что на своем рабочем месте не мониторит результаты расследований ФБК и не интересуется ими. На вопрос, считает ли он расследования ФБК некачественными, Песков ответил утвердительно.