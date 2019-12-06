22 Сентября 2020
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Порошенко, грустный, плачет (2016) | Фото:

Порошенко советует Зеленскому не оставаться с Путиным с глазу на глаз

Бывший украинский президент Петр Порошенко дал ряд советов нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому накануне "нормандской встречи" в Париже 9 декабря. Об этом он написал специальную статью.
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Олигарх сослался на "государственнические соображения". Он посоветовал "избегать встречи с глазу на глаз с Путиным или, если это невозможно сделать, не поддаваться на его КГБшные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и уязвимых сторонах президента".

Он требует "не доверять Путину никогда и ни в чем", поскольку тот якобы "манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями", а также "ненавидит Украину". Выражение "как мы ранее договаривались" очень опасно, предупреждает Порошенко.

Порошенко призвал вернуться к его излюбленной идее ввода войск ООН и "вывода российских войск" и ни в коем случае не говорить о газе, чтобы президент России не потребовал за дешевый газ сделать политические уступки.

Он приврал, что Украина уже пять лет живет без российского газа, который, правда, по договоренностям с европейцами, откачивает из трубы, называя его "реверсным". Но требует, чтобы Зеленский ни за что не соглашался на прямые поставки российского газа, иначе это будет объявлено "капитуляцией" перед Россией. В последнем есть личный интерес олигарха, поскольку он более чем в 10 раз поднял на газ тарифы, доказывая, что иначе было нельзя.

Еще одним советом стал совет захватить с собой какие-нибудь российские паспорта и военные билеты для доказательства "российской агрессии", как это делал Порошенко, размахивая ими на трибуне.

Напомним, Зеленский заявил, что не доверяет Путину. Однако его оппоненты все равно созывают майдан 8 декабря, чтобы не допустить "капитуляции" в Париже.

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Порошенко советует Зеленскому не оставаться с Путиным с глазу на глаз

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Владимир Путин



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