Порошенко советует Зеленскому не оставаться с Путиным с глазу на глаз

Бывший украинский президент Петр Порошенко дал ряд советов нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому накануне "нормандской встречи" в Париже 9 декабря. Об этом он написал специальную статью.

Олигарх сослался на "государственнические соображения". Он посоветовал "избегать встречи с глазу на глаз с Путиным или, если это невозможно сделать, не поддаваться на его КГБшные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и уязвимых сторонах президента".

Он требует "не доверять Путину никогда и ни в чем", поскольку тот якобы "манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями", а также "ненавидит Украину". Выражение "как мы ранее договаривались" очень опасно, предупреждает Порошенко.

Порошенко призвал вернуться к его излюбленной идее ввода войск ООН и "вывода российских войск" и ни в коем случае не говорить о газе, чтобы президент России не потребовал за дешевый газ сделать политические уступки.

Он приврал, что Украина уже пять лет живет без российского газа, который, правда, по договоренностям с европейцами, откачивает из трубы, называя его "реверсным". Но требует, чтобы Зеленский ни за что не соглашался на прямые поставки российского газа, иначе это будет объявлено "капитуляцией" перед Россией. В последнем есть личный интерес олигарха, поскольку он более чем в 10 раз поднял на газ тарифы, доказывая, что иначе было нельзя.

Еще одним советом стал совет захватить с собой какие-нибудь российские паспорта и военные билеты для доказательства "российской агрессии", как это делал Порошенко, размахивая ими на трибуне.

Напомним, Зеленский заявил, что не доверяет Путину. Однако его оппоненты все равно созывают майдан 8 декабря, чтобы не допустить "капитуляции" в Париже.