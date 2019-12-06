22 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
Евгений Миронов (2019) | Фото: kremlin.ru

Евгения Миронова предложили снять с руководства театром за "поддержку гнусных извращенцев"

Партия "Коммунисты России" призвала лишить Евгения Миронова звания народного артиста.
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В заявлении исполнительного секретаря ЦК Сергея Малинковича, которое приводит пресс-служба партии, указывается, что "артист Миронов позволяет себе публично оправдывать распространение порнографии явным извращенцем, которого схватили на территории Брянской области. Это возмутительно и, конечно, так не может вести себя человек, носящий звание народного артиста".

В этой связи "Коммунисты России" призвали Министерство культуры принять все меры, чтобы Миронов лишился этого высокого звания. "Надо его снять и с поста руководителя театра и нигде не снимать, раз он вступается за гнусных извращенцев!" - заявили коммунисты.

Такую гневную реакцию спровоцировало видеообращение руководителя Государственного театра Наций, народного артиста России Евгения Миронова, который поддержал 53-летнего трансгендера Мишель, осужденного на три года по обвинению в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних.

Напомним, ранее "комросы" раскритиковали Евгения Малкина. Знаменитого хоккеиста предложили лишить звания заслуженного мастера спорта России за американское гражданство, наличие которого в партии тоже сочли "гнусным". "Не стоит забывать, что, как американский гражданин, он подлежит воинскому призыву в этой стране, и, вступая в гражданство, обязался защищать интересы США, в т.ч. с оружием в руках", - отмечал тогда Сергей Малинкович.

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Евгения Миронова предложили снять с руководства театром за "поддержку гнусных извращенцев"

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Теги: миронов, Малинкович, Коммунисты России



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