Суд восстановил на работе полицейского, уволенного после обвинений в изнасиловании в патрульном авто

В пятницу, 6 декабря, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга восстановил на работе бывшего командира полка патрульно-постовой службы полиции городского УМВД Сергея Васильева. Ранее он был уволен после громкого скандала с участием силовиков.

Напомним, инцидент произошел в августе. Троих полицейских патрульно-постовой службы обвинили в том, что они изнасиловали девушку прямо в служебной машине. Для проверки в уральскую столицу были направлены сотрудники ГУСБ МВД России. После этого последовали санкции вплоть до увольнения всех троих из органов.

Как пишет издание "Вечерние ведомости", свое увольнение Васильев посчитал незаконным и обратился в суд с иском к УМВД России по Екатеринбургу, ГУ МВД по Свердловской области и МВД РФ о восстановлении в должности и оспаривании заключения служебной проверки. В итоге суд требования удовлетворил в полном объеме и уже с понедельника, 9 декабря, Сергей выйдет обратно на работу.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре трех руководителей свердловского МВД строго наказали после обвинений полицейских в изнасиловании.