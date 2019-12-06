22 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
одиночный пикет у здания полиции на Фрунзе, 74 (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд восстановил на работе полицейского, уволенного после обвинений в изнасиловании в патрульном авто

В пятницу, 6 декабря, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга восстановил на работе бывшего командира полка патрульно-постовой службы полиции городского УМВД Сергея Васильева. Ранее он был уволен после громкого скандала с участием силовиков.

Напомним, инцидент произошел в августе. Троих полицейских патрульно-постовой службы обвинили в том, что они изнасиловали девушку прямо в служебной машине. Для проверки в уральскую столицу были направлены сотрудники ГУСБ МВД России. После этого последовали санкции вплоть до увольнения всех троих из органов.

Как пишет издание "Вечерние ведомости", свое увольнение Васильев посчитал незаконным и обратился в суд с иском к УМВД России по Екатеринбургу, ГУ МВД по Свердловской области и МВД РФ о восстановлении в должности и оспаривании заключения служебной проверки. В итоге суд требования удовлетворил в полном объеме и уже с понедельника, 9 декабря, Сергей выйдет обратно на работу.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре трех руководителей свердловского МВД строго наказали после обвинений полицейских в изнасиловании.

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Суд восстановил на работе полицейского, уволенного после обвинений в изнасиловании в патрульном авто

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Теги: полиция, суд, изнасилование, обвинение, Екатеринбург



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