Точки роста образования в Югре. IT-образование становится доступным сельским школьникам

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются в школах сельской местности и малых городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Школьники региона будут получать в них компетенции в области современных информационных технологий, сообщили РИА Новости в департаменте образования и молодежной политики региона.

"Точки роста" в Югре

Сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" будет сформирована в течение двух лет в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Всего в регионе будет создан 81 центр (41 в 2020 году и 40 в 2021 году) в 15 населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек.

"Наш регион особенный, всего три города, где официально проживают больше ста тысяч человек. Много детей находится в удаленной местности, куда добраться можно только по воде или по "зимнику". Мы понимаем, что обязаны обеспечить доступ к современному образованию для всех", – рассказала директор регионального молодежного центра г. Ханты-Мансийска Анна Шишкина.

Каждый сельский школьник будет изучать в открывшихся центрах школьные предметы (информатику, основы безопасности жизнедеятельности и технологию) по обновленным программам, вести проектно-исследовательскую деятельность, осваивать необходимые в современном мире "гибкие" навыки.

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Ученики узнают, что такое "Big data", виртуальная и дополненная реальности, освоят робототехнику, правила безопасного использования интернета и аддитивные технологии. Они научатся печатать на 3D-принтере и управлять квадрокоптерами.

"Если мы входим в цифровую эпоху, встает вопрос адекватного и качественного контента. Цифровой контент – это принципиально другой подход, максимальный интерактив, серьезная обратная связь, анализ образовательного результата", – рассказал директор Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры Алексей Дренин.

После занятий дети смогут заниматься в кружках и секциях, играть в шахматы, готовиться к соревнованиям, общаться и создавать совместные проекты в залах-коворкингах. Педагоги и родители также смогут заниматься в центрах развитием своих творческих и исследовательских способностей, повышать цифровую грамотность.

Кто будет преподавать в новых центрах

В каждом центре будут работать не менее четырех педагогов. Для проекта учителя Югры проходят повышение квалификации по информатике, основам безопасности жизнедеятельности и технологии в технопарках "Кванториум". Они осваивают программирование, основы виртуальной реальности, 3D-моделирование, учатся креативно мыслить и руководить проектной деятельностью школьников.

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Работа в центрах даст возможность сельским педагогам расширить границы класса для обучающегося, выбрать новые и интересные формы работы и построить индивидуальные траектории обучения с учетом образовательных запросов и способностей каждого ученика, считает начальник отдела общего образования департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры Лариса Цулая.

"Центры смогут мотивировать обучающихся на выполнение проектных заданий и формировать компетенции, которые будут необходимы каждому школьнику с учетом цифровой экономики и быстро меняющегося мира", – пояснила она.

Развитие проекта в России

Создание "Точек роста" в селах и малых городах страны предусмотрено федеральным проектом "Современная школа" (входит в нацпроект "Образование") для сокращения разрыва между городскими и сельскими школами.

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Как ранее заявила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, у детей, которые живут в селах, труднодоступных местах, рабочих поселках, были равные условия для получения качественного образования. "Точка роста" должна стать центром притяжения социокультурной жизни, цифрового, естественно-научного и гуманитарного образования, проводником новых технологий.

Через пять лет в стране должно появится 16 тысяч таких центров, уже сегодня открыты более двух тысяч в 50 регионах. Для работы в них более 2,5 тысячи учителей сельских школ прошли повышение квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", еще 11 тысяч педагогов получили подготовку в режиме онлайн.