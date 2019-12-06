Здание, построенное над станцией метро "Бажовская" в Екатеринбурге, снесут. Решение суда

Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону администрации Екатеринбурга в споре с компанией "Промавтосервис" и удовлетворил иск по спорному участку над законсервированной станцией метро "Бажовская". По решению суда застройщик обязан снести здание автоцентра и признать отсутствующим право собственности на здание и недействительным договор купли-продажи, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Сегодня в Екатеринбурге состоялось заключительное заседание по резонансному делу. Стороны озвучили доводы к информации, прозвучавшей во время прошлого заседания. Так, представитель администрации Евгения Рожок отметила, что мэрия не могла не отреагировать на заключение кадастрового инженера, приглашенного компанией "Промавтосервис", о том, что участок якобы не находится в границах горного отвода. Представитель мэрии подчеркнула, что расчёт был подготовлен на основании предварительных географических координат, а также, что система координат не применяется в ЕГРН.

"Уже много говорили про историю этого участка и его развития. Говорили, что участок никогда не предоставляли ответчику в целях строительства. По мнению Конституционного суда, достаточно как минимум одного основания, чтобы признать объект самовольной постройкой. Налицо явное нарушение запретов, установленных законодательством. Мы полагаем, что требования администрации законные и подлежат полному удовлетворению", - заявила Евгения Рожок во время судебных прений.

Представитель компании "Промавтосервис" Светлана Самворская доводы администрации назвала несостоятельными, отметила, что строение было возведено законно, и что постановление 2014 года о виде разрешенного использования земельного участка на момент заключения дополнительного соглашения в 2017 году не имело юридической силы. Также она сослалась на вынесенное ранее решение суда о законности передачи земельного участка. Абсурдными представитель "Промавтосервис" назвала также доводы влияния объекта на метро, сославшись на данные экспертов, которые выступали на стороне ответчика во время прошлых судебных заседаний.

"Все противоречия полностью нивелированы дополнительным соглашением, заключённым в 2017 г. Мы полагаем, что доводы администрации о введении мэрии в заблуждение подписанием дополнительного соглашения дискредитируют действующую власть", - подчеркнула Самворская.

Право высказаться также получили представители областного минстроя, метрополитена и прокуратуры, которые участвуют в заседании в качестве третьих лиц.

Согласно позиции минстроя, администрация не предоставила все необходимые доказательства о наличии признаков самовольной постройки. Представитель метрополитена заявила, что поддерживает в этом споре администрацию, и подчеркнула необходимость согласования с метрополитеном возведения объектов капитального строительства. В поддержку мэрии также высказалась прокуратура города.

Напомним, мэрия судится с компанией "Промавтосервис", чтобы добиться расторжения договора аренды земельного участка, расположенного на пересечении улиц 8 Марта и Большакова - здесь под землей законсервирована почти завершенная станция метро "Бажовская". Также администрация требовала признать недействительным договор купли-продажи участка. Его стоимость составляла более 90 млн руб., однако по договору участок был продан за 15% от кадастровой стоимости - 12,5 млн руб. Эти деньги, согласно информации, указанной в исковом заявлении, мэрия пытается вернуть.

Как заявляли представители администрации города, целью завладения участком на самом деле является не эксплуатация построенной там автостоянки, а строительство многоэтажного жилого дома - компания обращалась в администрацию за выдачей ГПЗУ с целью строительства двух многоэтажных жилых домов. Администрация ГПЗУ не выдала, эти действия также оспариваются сейчас в арбитражном суде. Добавим, что предполагаемый проект строительства одного многоэтажного дома на спорном участке оказался в распоряжении Накануне.RU.

При этом Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми уже отклонил жалобу главы Екатеринбурга Александра Высокинского, мэр пытался оспорить решение суда от 26 декабря 2018 г., по которому администрацию обязали предоставить земельный участок, расположенный на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, в собственность обществу "Промавтосервис".