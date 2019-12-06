22 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
шеврон, Владимир Зеленский, череп (2019) | Фото: wi-fi.ru

Зеленский предложил заменить в ДНР и ЛНР народную милицию на "муниципальную стражу"

Украинский президент Владимир Зеленский хочет предложить на "нормандской встрече" в Париже 9 декабря создать в ДНР и ЛНР "муниципальную стражу" вместо существующей народной милиции. Об этом он заявил на встрече с бывшими студентами, которых будто бы избивали на "евромайдане" в конце 2013 года.
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Зеленский предлагает, чтобы в состав "стражи" вошли боевики украинской нацгвардии, представители ОБСЕ и народных республик, но не участвовавшие ранее в боевых действиях.

Предложение Зеленского противоречит Минским соглашениям, которые указывают, что в отдельных районах Донбасса предусматривается "создание отрядов народной милиции по решению местных советов", т.е. это подразделения ДНР и ЛНР. А поскольку народная милиция фактически является армией, то Зеленский предлагает в одностороннем порядке ликвидировать армию республик Донбасса.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве с осторожным оптимизмом ожидают "нормандскую встречу", а по ее итогам может быть принят документ необязывающего характера. Он призвал не рассчитывать на подписание какого-либо соглашения.

Напомним, советник Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинский президент готов закрепить в конституции страны особый статус Донбасса.

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Зеленский предложил заменить в ДНР и ЛНР народную милицию на "муниципальную стражу"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, ДНР, ЛНР



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