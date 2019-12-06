В Кургане будут судить менеджера одной из сотовых компаний за "слив" личных данных абонентов

В Кургане будут судить сотрудника одного из операторов сотовой связи за то, что он передавал злоумышленникам личные данные абонентов.

На мужчину вышли неизвестные через социальные сети и предложили ему за вознаграждение предоставлять номера телефонов и паспортные данные людей.

С августа по сентябрь этого года менеджер по продажам передал своим заказчикам персональные данные свыше 100 абонентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Возбуждено уголовное дело, сейчас мужчину будут судить, ему грозит до 5 лет тюрьмы.