Пьяные челябинцы набросились на полицейских в екатеринбургском аэропорту Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали двух жителей Челябинска. Они были пьяны и дебоширили.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, все случилось 5 декабря в пункте досмотра терминала В: мужчина и женщина выражались грубой нецензурной бранью и на замечания сотрудников аэропорта никак не реагировали. При этом оба были заметно "под градусом"

Было принято решение доставить нарушителей в дежурную часть. По пути мужчина обложил сотрудника полиции отборным матом, а женщина нанесла силовику телесные повреждения.

В дальнейшем было установлено, что оба дебошира – 52-летние жители Челябинска – должны были вылетать рейсом "Екатеринбург – Коломбо (Шри-Ланка)" и начали пить еще по дороге в аэропорт. Медосвидетельствование подтвердило у обоих наличие алкогольного опьянения.

После того, как они протрезвели, сотрудниками транспортной полиции были составлены административные протоколы. Свою проверку уже начало Уральское следственное управление на транспорте, так что теперь челябинцам может грозить еще и уголовная ответственность.