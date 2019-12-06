В ходе спецоперации задержаны члены ОПГ, причастной к убийству главы Центра "Э" Ингушетии

Следственным комитетом и ФСБ России совместно с МВД России и Росгвардией пресечена деятельность преступной группы, причастной к убийству на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко, 6 декабря в Москве и Ингушетии проведена спецоперация, задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее участников.

Ранее СМИ сообщали, что убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто.

Напомним, резонансное убийство Эльджаркиева и его брата произошло 2 ноября на дворовой территории по улице академика Анохина в Москве. Неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин.

По неофициальной версии, Эльджаркиев имел врагов в лице лидеров одной из самых известных религиозных сект на Кавказе баталхаджинцев (известны в республике продажей наркотиков и оружия). Якобы Ибрагим Белхароев обещал силовику деньги и власть, а взамен просил "крышу". В декабре 2018 года Ибрагим Белхароев был убит. Его родственники считали, что за преступлением могли стоять силовики из ЦПЭ и лично Ибрагим Эльджаркиев.

"Коммерсант" сообщает о задержаниях по делу. По данным газеты, фигурантов уже пять, все они являются друг другу родственниками и членами секты баталхаджинцев.

Двое родственников предполагаемого убийцы Курейши Картоева были арестованы в Москве. Это водитель, который привез Картоева на место преступления, Гилани Костоев. Он назвал имя подозреваемого в убийстве, а также его сообщника - Ахмеда Арапиева.

После этого в ингушском селе Экажево, откуда родом предполагаемый убийца, прошли обыски. В ходе них были задержаны двое родственников Картоева.