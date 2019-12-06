22 Сентября 2020
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Экономика В России
госуслуги (2019) | Фото:Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Предустановка российских приложений на гаджеты не отразится на их стоимости - эксперты

Поправки в закон "О защите прав потребителей", касающиеся предустановки на гаджеты отечественного софта, не отразятся на стоимости электронных устройств в рознице, считают эксперты, а также авторы законопроекта, одобренного недавно Госдумой.

Сложные электронные устройства, в число которых попадают смартфоны, планшеты, Smart-телевизоры, будут продаваться с предустановкой российских приложений (пока речь идет только об этом виде софта) с 1 июля 2020 года. По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, повышение цен, связанное с дополнительными затратами на установку приложений, если и будет, то будет краткосрочным и минимальным. Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА "НСН". Соавтор поправок, депутат Госдумы Олег Николаев добавил, что крупные производители гаджетов и ритейлеры способны нивелировать для покупателя повышение себестоимости гаджета.

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Предустановка российских приложений на гаджеты не отразится на их стоимости - эксперты

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Теги: российский софт, гаджеты, предустановка, цены



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