Предустановка российских приложений на гаджеты не отразится на их стоимости - эксперты

Поправки в закон "О защите прав потребителей", касающиеся предустановки на гаджеты отечественного софта, не отразятся на стоимости электронных устройств в рознице, считают эксперты, а также авторы законопроекта, одобренного недавно Госдумой.

Сложные электронные устройства, в число которых попадают смартфоны, планшеты, Smart-телевизоры, будут продаваться с предустановкой российских приложений (пока речь идет только об этом виде софта) с 1 июля 2020 года. По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, повышение цен, связанное с дополнительными затратами на установку приложений, если и будет, то будет краткосрочным и минимальным. Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА "НСН". Соавтор поправок, депутат Госдумы Олег Николаев добавил, что крупные производители гаджетов и ритейлеры способны нивелировать для покупателя повышение себестоимости гаджета.