Синод украинских раскольников создал для Филарета гетто

Синод раскольнической "единой церкви" Украины решил создать для лидера киевского "патриархата" (КП) Михаила Денисенко-Филарета отдельную религиозную организацию в форме миссии. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба раскольников.

На собрании обсуждался вопрос, что делать с Филаретом, который, напомним, отказался от томоса с Фанара и в июне воссоздал свой "патриархат". Было заявлено, что Филарета никто из "единой церкви" не отпускал и он останется в ней пожизненно, так как присоединился к ней в декабре прошлого года, в момент ее создания. А сам он отсутствовал на собрании "без уважительной причины".

В итоге раскольники постановили учесть прошлые заслуги Филарета и создать для него специальную организацию в форме миссии, т.е. по существу гетто. При этом ему разрешили доживать в своей резиденции и служить во Владимирском соборе, но только "за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований".

Напомним, 11 ноября киевский Апелляционный суд разрешил юридически ликвидировать КП в пользу "единой церкви", к которой он будто бы присоединился, хотя юридически продолжал существовать и не ликвидировался. Однако раскольнический синод заявил, что процедура ликвидации уже завершена, что порождает юридический казус, поскольку одно юрлицо создало ликвидационную комиссию другого юрлица.

Ранее Филарет заявлял, что эти происки связаны с желанием завладеть его имуществом. На днях он записал видеообращение к украинцам, призвав их защищать всеми способами КП. Он заявил, что новый лидер раскольников Сергей Думенко-Епифаний действует в интересах Фанара и пытается уничтожить КП, чтобы не дать украинцам иметь свою "независимую церковь".