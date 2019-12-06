22 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
коллаж, Россия, криптовалюта, биткоины (2017) | Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга через суд вернула 150 тысяч рублей, вложенных ей в криптовалюту

Жительница Екатеринбурга через суд сумела вернуть свои деньги, вложенные в покупку криптовалюты.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, еще в мае 2017 года екатеринбурженке по имени Анастасия некий человек предложил вложить деньги в "перспективный финансовый проект". Сам он назвался сотрудником организации Pro100Business Airbitclub, которая якобы является международным финансовым клубом, зарабатывающем на криптовалюте. По словам мужчины, каждый вкладчик получает начисления на вложенный капитал, а также сможет зарабатывать путем привлечения новых участников.

В итоге он уговорил Анастасию направить 2,5 тысячи долларов США на покупку криптовалюты: деньги она должна была перевести на четыре банковские карты, зарегистрированные на столько же физических лиц. При этом никаких письменных соглашений стороны не заключили.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

В марте 2018 года Анастасия сделала четыре перевода на общую сумму около 150 тысяч рублей. Через месяц она рассчитывала не только вернуть свои деньги, но и получить прибыть в размере 60% годовых, однако ничего так и не дождалась.

Тогда женщина подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга о взыскании неосновательного обогащения с владельцев банковских счетов, на которые переводила средства. Тот, изучив представленные данные, удовлетворил требования в полном объеме.

Как добавили в облсуде, решение обжаловал лишь один из ответчиков. Однако его апелляция была отклонена.

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Жительница Екатеринбурга через суд вернула 150 тысяч рублей, вложенных ей в криптовалюту

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Теги: криптовалюта, суд, Екатеринбург



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