"Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправился к МКС

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13".

Космический грузовик уже выведен на целевую орбиту, говорится твиттере Роскосмоса. Его стыковка с Международной космической станцией запланирована на 9 декабря в 13:38 мск.

#ПрогрессМС13: Пуск! 🚀



С космодрома #Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13». Цель полета — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.



Трансляция → https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/dtqh125kp3 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 6 декабря 2019 г.

Сообщалось, что "Прогресс МС-13" долетит до МКС за двое суток, но еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как NASA нужен резервный день для стыковки американского корабля Dragon компании SpaceX.

"Прогресс МС-13" доставит новогодние подарки для экипажа МКС. Также Корабль доставит на станцию топливо, воду и другие грузы.