22 Сентября 2020
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Наука и техника В России
грузовой корабль Прогресс МС 09 (2018) | Фото: Roscosmos.ru

"Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправился к МКС

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13".

Космический грузовик уже выведен на целевую орбиту, говорится твиттере Роскосмоса. Его стыковка с Международной космической станцией запланирована на 9 декабря в 13:38 мск.

Сообщалось, что "Прогресс МС-13" долетит до МКС за двое суток, но еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как NASA нужен резервный день для стыковки американского корабля Dragon компании SpaceX.

"Прогресс МС-13" доставит новогодние подарки для экипажа МКС. Также Корабль доставит на станцию топливо, воду и другие грузы.

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"Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправился к МКС

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Теги: Прогресс МС-13, МКС



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