22 Сентября 2020
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флаги России и Китая (2018) | Фото: to-ros.info

В Счетной палате заявили, что Россия и Китай должны заниматься "гендерным равенством"

Россия и Китай должны объединить усилия в решении социальных вопросов и подумать над созданием совместных программ. Это предложила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова на 12-й пленарной сессии Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития.

Основной упор она сделала на продвижении "гендерного равенства", которое в Китае более продвинулось, чем в России. И подчеркнула, что нужно еще больше повышать участие женщин России и Китая в политической, экономической, социальной и культурной жизни стран. О "гендерных квотах" Орлова прямо не заявила, но из контекста было ясно, что она имеет их в виду. По ее словам, нужно выполнять Пекинскую платформу действий 1995 года по усилению "гендерного равенства".

Она заявила о цели снижения бедности и приветствовала планы Китая построить в 2020 году "общество средней зажиточности", т.е. чтобы не осталось людей, живущих за чертой бедности. В России сейчас таких 18,6 млн, т.е. каждый восьмой россиянин нищий. Особенно высокая нищета в семьях с детьми, отметила она. Для предотвращения этого женщинам нужно выходить на работу, повышая таким образом "гендерные" показатели.

При этом Орлова упомянула о том, что Россия и Китай – "страны с традициями во внутрисемейных отношениях". И, учитывая мировые тенденции в этом вопросе, следует объединить усилия для сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей и создания условий активной жизни старших поколений. Чему, правда, противоречит идеология "гендерного равенства".

В целом доклад Орловой был весьма общим и, помимо повторения "гендерных" идеологем, не содержал никакой конкретики. Она повторила лозунг о "цифровизации" и призвала к цифровой интеграции и интеграции в других областях.

Напомним, в 2017 году в России была принята стратегия внедрения гендерной идеологии, когда премьер-министр Дмитрий Медведев подписал "Национальную стратегию действий в интересах женщин".

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В Счетной палате заявили, что Россия и Китай должны заниматься "гендерным равенством"

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Теги: счетная палата, Китай, гендерное равенство



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