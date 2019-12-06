Россия готова обсудить включение в ДСНВ систем "Кинжал" и "Посейдон"

Россия готова обсуждать возможность включения систем "Кинжал", "Буревестник" и "Посейдон" в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, со своей стороны, будем ставить перед США вопросы, которые нас интересуют", – добавил Рябков.

Дипломат также отметил, что "Сармат" и "Авангард" подпадают под охват будущего договора, "если этот договор на момент постановки на боевое дежурство данных систем останется в силе", передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ заявляли, что США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями.

Об этом говорит выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подчеркнул глава министерства Сергей Лавров.

Министр добавил, что американские эксперту уже предрекают аналогичную участь оставшемуся договору из этой области, касающемуся мер по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Отметим, что срок действия ДСНВ истекает в 2021 году.