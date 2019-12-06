Екатеринбуржские эксперты обсуждали: благо или зло идущая цифровизация политики

Экспертный клуб Екатеринбурга накануне разбирался, как процесс тотальной цифровизации может изменить такую сферу как российская политика, передает корреспондент Накануне.RU. Бизнесмены, представители общественности, политологи и «айтишники» не нашли однозначного ответа на вопросы: можно ли избирать президента нажатием кнопки на телефоне.

Но сошлись во мнении, что искусственный интеллект не способен заменить человека и потому важно - не допустить главенства технологий над людьми.

Директора департамента информации и связи Свердловской области Павел Борисов рассказал о цифровой экономике и реализации проекта «Умный город» в регионе. Директор департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков сообщил, что в следующем году в Свердловской области появится программа «Активный гражданин».

Руководитель компании NAUMEN Александр Давыдов высказал уверенность в том, что цифровизация случится сама собой, хотим мы этого или нет. И это абсолютно выгодно обществу в прикладном плане – следить за благоустройством дворов, отслеживать путь ребенка из дома до школы или секции. И обозначил , по его мнению, главные проблемы – понижение рождаемости, разрушение семей, медленное умирание деревень. Насколько цифровизация имеет к этому отношение – вопрос открытый, считает Давыдов.

Руководитель Центра коммуникативных стратегий «Лаборатория пропаганды» Илья Зенов отметил, что движение к цифровизации избирательных процессов или избирательного права «есть добровольная ампутация гражданской позиции и ответственности человека».

По мнению политолога Андрея Русакова, политическая сфера — это прежде всего сфера принятия политических решений, а это – законы РФ, указы президента, губернатора, постановления главы города. Цифровые технологии уже вмешиваются в процесс, есть прецедент – можно зайти на сайт вроде change.org и собирать подписи «хоть за что», но пока все это имеет статус гражданской инициативы и формально не легализовано. По мнению эксперта, цифровизация хороша для организации бюрократических процессов, политика же – другое дело, сопряженное с волей человека и процессы в этой области не могут быть автоматизированы.

По словам директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководителя Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолия Гагарина, дискуссия обнажила несколько «болевых точек» цифровизации. Самые главные опасения экспертов связаны с тем, что процесс может стать неподконтрольным.

С одной стороны, с помощью цифровизации мы уменьшаем сакрализацию власти и увеличиваем ее сервисность, а с другой стороны, пока такой сервис как «электронное голосование» для граждан остается непонятным, функционирующим по принципу «черного ящика».

«Цифровизация – это удобный инструмент, но этот инструмент должен оставаться в руках человека. Мы не должны отдавать наше право принимать решения на откуп технологиям», – резюмировал эксперт.