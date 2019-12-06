По факту смертельной аварии на трассе "Иртыш" возбуждено уголовное дело

По факту смертельной аварии, которая произошла днем 5 декабря на федеральной трассе "Иртыш", возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, в этой аварии погиб один человек, еще трое пострадали. Как сообщали Накануне.RU в ГИБДД региона, столкнулись большегруз, "Газель" и "семерка". Водитель большегруза ехал со стороны Челябинска в сторону Кургана и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью". После этого "Газель" врезалась в "ВАЗ-2107".

Из-за столкновения автомобили загорелись. Пассажир "Газели" 2000 года рождения погиб на месте, водители "Газели" и "семерки", а также пассажир "ВАЗа" были доставлены в больницу с травмами.

Примерно в это же время рядом произошла еще одна авария - там самосвал столкнулся с "Газелью", один человек погиб и еще один пострадал. По факту этой аварии также возбуждено уголовное дело.