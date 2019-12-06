Среди участников московских беспорядков оказался пермяк: его осудили за нападение на полицейского

Среди участников несанкционированной акции протеста, которая прошла 27 июля в Москве оказался житель Пермского края, уроженец Березников, 22-летний программист Никита Чирцов. Сегодня суд приговорил его к году лишения свободы за нападение на полицейского.

"Суд постановил приговорить Чирцова к одному году колонии общего режима", - цитирует ТАСС решение судьи Елены Булгаковой. Суд зачел ему в срок наказания время, проведенное в СИЗО с 1 сентября.

Как сообщает издание, судья учла смягчающие обстоятельства по делу Чирцова: наличие у него престарелой бабушки, помощь подсудимого благотворительной организации, которая оказывает помощь онкобольным, а также то, что он извинился перед потерпевшим и готов компенсировать ему ущерб. Вместе с тем судья пришла к выводу, что исправление Чирцова возможно лишь в условиях изоляции от общества. Сторона обвинения требовала для осужденного 3,5 года колонии.

Сам Чирцов уверял, что на акции протеста оказался случайно - шел по центру столицы, услышал громкие крики, и увидел толпу людей, но не понял, из-за чего они собрались. Когда увидел, что за ним смыкается полицейское оцепление - попытался убежать. По данным следствия, во время митинга обвиняемый толкнул полицейского, причинил ему физическую боль. Задержан был в Минске, поскольку по инициативе РФ находился в розыске. Белорусские власти обязали его покинуть страну. Спустя сутки уже в Москве его задержали российские правоохранители. Сообщается также, что ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции.