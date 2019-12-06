От Куйвашева требуют сделать 31 декабря в Свердловской области выходным днем

Свердловское отделение партии "Родина" обратилось к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой сделать 31 декабря в регионе выходным днем.

В обращении, которое есть у Накануне.RU, говорится, что главы ряда российских регионов уже подписали распоряжения, в соответствии с которыми рабочий день 31 декабря (вторник) будет перенесен на субботу, 28 декабря. Куйвашева призвали последовать этому же примеру.

"Неоднократно подчеркивалось, что большая часть россиян испытывает неудобства в связи с тем, что предновогодний день является рабочим", - говорится в тексте обращения за подписью председателя совета реготделения партии Валерия Хвостова.

О реакции на него свердловского губернатора пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о выходном дне 31 декабря.