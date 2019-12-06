22 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

На трассе в Зауралье самосвал протаранил "Газель", один человек погиб

В Курганской области на федеральной трассе "Иртыш" в Кетовском районе самосвал врезался в "Газель".

ДТП произошло рядом с другой аварией и примерно в то же самое время - около 15.30 5 декабря, в той аварии пострадали три человека и один человек погиб.

В этой аварии самосвал выехал на "встречку" и врезался в "Газель". 35-летний водитель "Газели" получил травмы и был доставлен в больницу, пассажир "Газели" 1988 года рождения от полученных травм погиб на месте.

По факту этой аварии возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю самосвала грозит до 5 лет тюрьмы.

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На трассе в Зауралье самосвал протаранил "Газель", один человек погиб

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Теги: авария, Кетовский район, трасса, Иртыш, гибель, смерть, ДТП, уголовное дело



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