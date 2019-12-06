В Зауралье осудят директора МУПа, который получил взятку от осужденного
В Зауралье будут судить директора МУПа, который за деньги проставил в табель отработанных часов сведения, согласно которым осужденный якобы был на работе.
В 2017 году глава МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" в селе Звериноголовское получил от осужденного к 100 часам обязательных работ взятку в 5 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
Фактически же осужденный эти часы не отрабатывал. Его также привлекли к уголовной ответственности.
Сейчас в отношении директора МУПа дело рассмотрит суд.