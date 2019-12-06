22 Сентября 2020
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
банкротство (2016) | Фото: efir24.tv

С "дочки" Антипинского нефтеперерабатывающего завода требуют крупную сумму

АО "Кредит Европа Банк" пытается взыскать с дочерней компании Антипинского нефтеперерабатывающего завода "АНПЗ-Продукт" 632 млн 72 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

В октябре в отношении компании была введена процедура наблюдения до 16 февраля 2020 г. С требованием признать "АНПЗ-Продукт" банкротом обратился "Московский кредитный банк". Сумма претензий превышает 4,5 млрд рублей.

Рассмотрение заявления "Кредит Европа Банка" о включении требований в реестр кредиторов назначено на 25 декабря.

"АНПЗ-Продукт" создано в 2007 году. Компания являлась эксклюзивным дистрибьютором АО "Антипинский НПЗ". Напомним, бывшие топ-менеджеры АНПЗ Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы "Сбербанка" Германа Грефа. Они подозреваются в хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с ежегодным посланием, отметил, что все негативные события от смены собственника одного из флагманов областной экономики - Антипинского нефтеперерабатывающего завода, нивелированы.

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С "дочки" Антипинского нефтеперерабатывающего завода требуют крупную сумму

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Теги: АНПЗ, АНПЗ-продукт, банкротство, исковые требования



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