22 Сентября 2020
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Сбербанк (2020) | Фото: Накануне.RU

В Сбербанке заявили о взрывном росте телефонного мошенничества

Только в Сбербанк в текущем году поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество. Злоумышленники представлялись службой безопасности банка. За два года количество таких эпизодов увеличилось в 15 раз, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

Мошенники уже обзавелись персональными консультантами, которые анализируют методы встречного реагирования банков. За три года социальная инженерия "фактически выдавила традиционные схемы киберворовства — скимминг и вредоносное программное обеспечение".

Велигодский подчеркнул, что 2,5 млн – это только те клиенты, которые пожаловались в банк, а есть еще и "значительная доля" тех, кто не стал обращаться после звонка мошенников.

В конце ноября глава Сбербанка Герман Греф назвал себя "лично виновным" в утечках данных клиентов – несколько громких эпизодов имели место минувшей осенью. "Мы строили защиту внешнюю <...> И за всю историю у нас не было ни одного проникновения даже через первый рубеж [всего их три]. <...> В чем ошибочность моей парадигмы. Считается, что защититься от внутреннего врага невозможно. Выстроить громоздкую систему внутреннего контроля просто нереально. Вот если захотят, то все равно украдут. И это [утечка данных] произошло", — пояснил Греф. Он добавил, что теперь пересмотрел свою точку зрения.

 

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В Сбербанке заявили о взрывном росте телефонного мошенничества

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Теги: сбербанк, телефонное мошенничество, киберпреступность, утечка данных



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