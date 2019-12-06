22 Сентября 2020
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Происшествия В России
Алексей Иванов (2019) | Фото: Пенсионный фонд России

Суд арестовал имущество и счета экс-замглавы ПФР на 70 млн рублей

Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве.

По данным ТАСС, общая сумма арестованного имущества составляет порядка 70 млн рублей.

Арест наложен на три квартиры в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок в Подмосковье, на банковские счета Иванова и его близких родственников.

Следствие подозревает Иванова в получении взятки в 4,4 млн рублей. По мнению следователей, глава департамента компании "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин выступал посредником. Его имущество также арестовано.

Иванова арестовали, хотя сам он просил заключить его под домашний арест, ссылаясь на то, что вину он признал, бежать ему некуда, загранпаспорта он не имеет.

Сообщалось также, что Иванов признал вину, раскаялся и дал показания на предполагаемых соучастников.

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Суд арестовал имущество и счета экс-замглавы ПФР на 70 млн рублей

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Теги: алексей иванов, взятка, пфр



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Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2020 14:08 Мск Бывшего замглавы ПФР перевели из СИЗО под домашний арест

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