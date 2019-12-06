22 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Елизавета Пескова (2019) | Фото: instagram.com/lisa_peskova

Дочка Пескова рассказала, что просила прокуратуру пересмотреть дело Егора Жукова

21-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова прокомментировала суд над студентом ВШЭ Егором Жуковым, которого признали виновным в экстремизме, он является фигурантом так называемого "московского дела".
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"Летом я написала письмо в прокуратуру с просьбой "пересмотреть" дело Егора Жукова, а также других арестантов и передала его адвокату, - признается Елизавета в Instagram. - Прошло несколько месяцев. Завтра приговор. 4 года. Мой ровесник. Ситуация поражает меня, как студентку, как его ровесницу, но прежде всего как ЧЕЛОВЕКА, до глубины души (Пескова написала пост накануне вынесения приговора, обвинение просило для Жукова четыре года тюрьмы – прим. ред.)".

⠀"Я все ещё искренне надеюсь на то, что справедливость и здравый смысл восторжествуют, и что Егор окажется на свободе — там, где он только и должен быть. Как я написала в письме "Такими студентами страна должна гордиться, а не отправлять за решетку", - заключает Лиза. Комментарии она отключила, чтобы не "отбиваться от обвинений патриотов".

Елизавета Пескова|Фото: instagram.com/lisa_peskova

Накануне дело Егора Жукова комментировал и отец Лизы Дмитрий Песков. "Президент в курсе всех ситуаций, которые имеют общественный резонанс. Но он также не может выносить суждения, выносить комментарии", — сказал Песков в интервью телеканалу "Дождь", добавив, что высказывания могут трактоваться как попытки влиять на суд. При этом Песков отметил, что, каким бы ни было решение суда, "будут возможности для подачи апелляции".

Егору Жукову, напомним, суд назначил условный срок в три года, а также запретил два года пользоваться интернетом (у Жукова был блог на YouTube, который и стал объектом расследования).

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Дочка Пескова рассказала, что просила прокуратуру пересмотреть дело Егора Жукова

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Теги: елизавета пескова, дмитрий песков, егор жуков, приговор



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