22 Сентября 2020
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тест-драйв новой техники ЧТЗ (2019) | Фото: пресс-служба УВЗ

Челябинские журналисты протестировали "суровую уральскую технику" от ЧТЗ

На полигоне Челябинского тракторного завода протестировали новые виды техники, которые предприятие выпустило за последний год. Сделали это представители местных СМИ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации УВЗ, в состав которой входит ЧТЗ, корреспонденты сами управляли заводской техникой: примерили на себя роль оператора бульдозера и оценили работу крана трубоукладчика. Для испытаний журналистам были предложены бульдозер Б11 с джойстиковым управлением, бульдозер в легком тяговом классе Б9, бульдозер Б10М.6100 с новым двигателем ЯМЗ и трубоукладчик ТР-20В.

тест-драйв новой техники ЧТЗ(2019)|Фото: пресс-служба УВЗ

тест-драйв новой техники ЧТЗ(2019)|Фото: пресс-служба УВЗ

Сначала протестировали трубоукладчик, кран которого может поднять груз до 20 тонн. Поднимали несколько видов грузов, каждый раз увеличивая вес: самым легким оказался мини-трактор "Уралец", а самым большим – плиты весом 15 тонн. Затем заводские испытатели научили корреспондентов управлять бульдозерами и работать отвалом. О технических характеристиках машин и их преимуществах перед импортными аналогами журналистам подробно рассказал главный конструктор завода Леонид Вершинский.

Особое внимание корреспондентов привлек бульдозер Б11 с джойстиковым управлением.

тест-драйв новой техники ЧТЗ(2019)|Фото: пресс-служба УВЗ

тест-драйв новой техники ЧТЗ(2019)|Фото: пресс-служба УВЗ

"Ощущение будто ты в компьютерной игре – настолько легко дается управление машиной", - поделилась своими впечатлениями корреспондентка южноуральского представительства телеканала "Россия".

А оператор Первого областного телеканала даже вспомнил, что в детстве отец учил его управлять такой техникой: "Трактора Т-100 производства ЧТЗ были в каждой деревне, ценились как хорошие и надежные машины. В то время они управлялись рычагами, что требовало от тракториста хорошей физической подготовки. Сейчас управлять новой техникой ЧТЗ благодаря джойстику значительно легче – больше внимания уделяется комфорту того, кто будет управлять машиной".

тест-драйв новой техники ЧТЗ(2019)|Фото: пресс-служба УВЗ

тест-драйв новой техники ЧТЗ(2019)|Фото: пресс-служба УВЗ

В итоге корреспонденты остались довольны тем, что на практике сумели оценить и примерить на себя новую профессию оператора "суровой уральской техники". А после полигона журналисты побывали в цехе сборки тракторов, где пообщались с рабочими ЧТЗ и увидели процесс производства новой техники завода.

тест-драйв новой техники ЧТЗ(2019)|Фото: пресс-служба УВЗ

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Челябинские журналисты протестировали "суровую уральскую технику" от ЧТЗ

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Теги: ЧТЗ, техника, журналисты, тест



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