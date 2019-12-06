22 Сентября 2020
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полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

"Инновационный приговор". Суд дал студенту ВШЭ Жукову "условку"

Кунцевский суд Москвы вынес решение по делу Егора Жукова.

Как сообщает Baza, студента ВШЭ признали виновным в призывах к насильственному свержению власти. Жукова арестовали 2 августа, после несогласованной акции протеста из-за нерегистрации кандидатов в МГД, прошедшей в Москве 27 июля. Изначально он был обвинен в организации беспорядков, но потом это дело закрыли. Студента осудили за призывы к экстремизму в интернете.

"Подъём" передаёт, что в заключении суда вина Жукова доказывается протоколами обыска, осмотра предметов, показаниями экспертов, а также тем, что он цитировал книгу Джина Шарпа "198 способов ненасильственного протеста".

Егор Жуков(2019)|Фото: t.me/bazabazon

В итоге он получил три года условно плюс три года испытательного срока и запрет на администрирование собственного сайта и занятия видеоблоггингом. У здания суда при этом собрался настоящий митинг с требованием освободить Жукова.

полиция, полицейские, митинг, протест(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Политолог Максим Жаров называет этот приговор "инновационным".

"Новой "звезде" либеральной оппозиции Егору Жукову дали за экстремизм три года условно с ограничением пользования интернетом. Инновационный приговорчик! Вот бы кто Навальному теперь так же пользование интернетом ограничил. Это был бы интересный поворот сюжета, в отсутствие возможности дать ему реальный срок!" - отмечает он.

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"Инновационный приговор". Суд дал студенту ВШЭ Жукову "условку"

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Теги: Суд, Егор Жуков, экстремизм



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