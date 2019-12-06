Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке машиной

Бывшего главу Щелковского района Московской области Алексея Валова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновник задержан.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Подмосковью, в 2017 году чиновник получил от подчиненной имущественные права на автомобиль Mercedes Benz стоимостью 6 млн рублей.

Более половины суммы было оплачено этой подчиненной "за общее покровительство и попустительство по службе".

В ноябре в Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве была задержана глава городского округа Чехов Марина Кононова.

Чиновнице инкриминируются махинации с муниципальным зданием. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием служебного положения.

По данным следствия, в результате действий Кононовой из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества – здание общей площадью 330 кв.м, кадастровой стоимостью более 7 млн рублей.