Среди авиапассажиров югорского рейса могли оказаться больные туберкулезом

Пассажирами самолета Ан-24, следующего по маршруту №124 Ханты-Мансийск - Березово, могли оказаться больные туберкулезом граждане. Об этом Накануне.RU сообщил экс-депутат думы Югорска Антон Пантин.

По словам политика, рейс состоялся 30 ноября. Больные пассажиры якобы летели вместе со здоровыми, в числе которых были дети. Сообщается, что сотрудники аэропорта Березово до последнего не знали о больных пассажирах. После - самолет якобы был обработан.

"По всей видимости, это не первый случай. Кто принимает решение об экономии и отправляет больных туберкулезом вместе с здоровыми пассажирами, а не на отдельных бортах? Ведь при отправке больным не выдали даже элементарных повязок на лицо!" - заявил он, отметив, что тубдиспансер расположен в черте Березово, а через дорогу от него находится районная Березовская школа-интернат. По мнению Антона Пантина, это может вызвать эпидемию в Березовском районе.

В пресс-службе аэропорта Березово отказались от комментариев и попросили прислать запрос. Оперативно прокомментировать ситуацию не смогли также и в департаменте здравоохранения региона. На вопрос корреспондента Накануне.RU, действительно ли имела место такая ситуация, в ведомстве ответили, что "разбираются" с поступившей информацией.