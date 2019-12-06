В Челябинске маршрутка вылетела на остановку с людьми

В Челябинске маршрутка вылетела с дороги на остановку общественного транспорта и сбила мужчину.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска, ДТП произошло сегодня в около 9 часов на пересечении проспекта Победы и улицы Российской. По предварительной информации, водитель маршрутки №478 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части повредив ограждение и сбил пешехода.

Пострадавшего 35-летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него серьезная травма головы и многочисленные ушибы, он впал в кому.