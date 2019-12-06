Минздрав назвал самые распространенные детские болезни

Минздрав России выявил тенденцию на снижение общей заболеваемости у детей до 14 лет. С 2000 по 2009 годы этот показатель рос, с 2009 до 2019 года – снизился на 9%. По отдельным инфекционным и паразитарным заболеваниям снижение составило более 30%, но не снижается детский травматизм, а выявление новообразований у детей – растет.

В Минздраве считают, что добиться отрицательной динамики в заболеваемости удалось достичь за счет развития вакцинации.

"За прошедшие 20 лет был значительно расширен национальный календарь профилактических прививок, введены новые вакцины, и это обусловило тот позитивный эффект, который наблюдается сегодня. Все это добавляет дополнительных аргументов в пользу вакцинации", - говорится в обзоре на сайте ведомства.

Снизилась заболеваемость болезнями нервной системы (с 2011 г. на 18%), мочеполовой системы (с 2008 н. на 16%), уменьшилось количество врожденных аномалий развития (с 2011 г. на 16%). Минздрав относит эти заслуги на счет нацпроекта "Здоровье", строительство перинатальных центров, неонатальный скрининг новорожденных на пять заболеваний.

Самыми распространенными детскими заболеваниями стали болезни органов дыхания (ОРВИ, фарингиты, бронхиты).

"Обеспокоенность Минздрава России вызывает отсутствие явного снижения (волнообразные колебания) заболеваемости травмами и отравлениями. Снижение детского травматизма – это междисциплинарная задача, к ее решению должно подключиться все общество", - отмечают в ведомстве.

Есть тенденция на повышение заболеваемости новообразованиями, среди них 3-3,5% - злокачественные опухоли. Также врачи беспокоятся о росте болезней глаз у подростков (15-17) лет, это связывают с повышенной нагрузкой на зрение.