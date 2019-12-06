22 Сентября 2020
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Снюс (2019) | Фото: highwaychristiancentre.org

В Красноярском крае школьники отравились снюсом: одного пришлось "откачивать" в реанимации

Скорая доставили в больницу Железногорска (Красноярский край) двух школьников, отравившихся снюсом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, подростки были в неадекватном состоянии. Одного пришлось "откачивать" в реанимации.

Глава ЗАТО Игорь Куксин дал поручение Совету депутатов обратиться в Заксобрание Красноярского края с законодательной инициативой о запрете на территории региона продажи никотиносодержащей смеси несовершеннолетним.

Мода на сосательный табак снюс пропагандируется в основном через интернет. Содержание никотина в этих веществах намного превосходит обычные сигареты. Между тем они продаются в торговых сетях и пока не попадают под действие законов.

Ранее уже сообщалось, что за последнее время произошел сильный всплеск употребления снюсов в школах, больше обращений приходит из северных регионов.

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В Красноярском крае школьники отравились снюсом: одного пришлось "откачивать" в реанимации

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Теги: снюс, школьники, железногорск



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