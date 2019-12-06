Суд продлил арест виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге до февраля

В пятницу суд оставил под стражей жителя Екатеринбурга Владимира Васильева, которого обвиняют в смертельной аварии на улице Малышева летом этого года. Ему продлили арест до следующего года.

Напомним, ранее Васильеву было предъявлено обвинение. Кроме угона, ему вменяется совершение ДТП в состоянии опьянения.

В настоящее время он находится под арестом. При этом сам Васильев обвиняет потерпевших по делу в обмане.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня суд решал вопрос о дальнейшей мере пресечения для Владимира Васильева. На продлении ареста настаивало следствие. Адвокаты обвиняемого требовали отпустить его под домашний арест. В итоге суд признал доводы следствия обоснованными и продлил содержание под стражей до 12 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что по данным экспертизы вместо Васильева-младшего мочу на анализы сдавал его отец, полковник Андрей Васильев. Недавно в следствии это официально подтвердили и возбудили еще одно дело - против врача больницы, который это допустил.