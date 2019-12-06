Названы регионы с самыми старыми и новыми легковыми автомобилями

Средний возраст легкового автомобиля в России составил 13,4 года. В зависимости от региона средний возраст сильно отличается, отмечают авторы исследования – эксперты аналитического агентства "Автостат".

Самые свежие автомобили в Татарстане – средний возраст парка составляет 10 лет. Второе место у столицы – 10,4 года. Югра и Санкт-Петербург делят третье и четвертое место с одинаковым показателем в 10,9 года. В десятку "свежих" также попали Пермский край, Самарская, Московская и Нижегородская области, Башкирия и Удмуртия – во всех этих регионах средний возраст легковушки не превышает 12 лет.

Самые старые легковые автомобили обнаружены на Дальнем Востоке. В пяти субъектах ДФО средний возраст легковых машин превышает 20 лет. Лидирует здесь Камчатка (22,8 года), а в Еврейской АО и Приморье данный показатель составляет 21,4 и 21,1 года соответственно.

Аналитики использовали данные по состоянию на 1 июля 2019 года.