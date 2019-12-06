В Свердловской области голодные бездомные псы едва не растерзали подростка и женщину с ребенком

Стая бездомных агрессивных собак попыталась напасть на подростка. Как передает корреспондент Накануне.RU, инцидент произошел в городе Североуральск Свердловской области.

Видео случившегося появилось в соцсетях. На кадрах видно, как к юноше привязалась стая уличных псов. Тот было попытался уйти от них, но явно голодные собаки решились атаковать.

Испуганный парень побежал на проезжую часть и упал, едва не угодив под машину. Лишь после этого животные отстали от него и убежали назад во двор.

Свою проверку уже начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, следователи внимательно изучили видеозапись инцидента и выяснили, что после нападения на юношу эта же стая собак начала подбегать к проходившей неподалеку женщине с детской коляской.

Сейчас принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Кроме этого, планируется истребовать служебную документацию относительно работы муниципальных служб по отлову бездомных животных.

Как сообщало Накануне.RU, летом этого года другом уральском городе - Нижняя Салда - собака напала на двух детей. Овчарка укусила их прямо в лицо. Очень скоро был установлен хозяин пса: выяснилось, что он проживает в частном доме. Мужчина пояснил, что собака убежала за территорию домовладения, а он не смог это проконтролировать.