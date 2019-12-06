22 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
нападение собак в Североуральске (2019) | Фото: vk.com/trevogznie_novosti

В Свердловской области голодные бездомные псы едва не растерзали подростка и женщину с ребенком

Стая бездомных агрессивных собак попыталась напасть на подростка. Как передает корреспондент Накануне.RU, инцидент произошел в городе Североуральск Свердловской области.

Видео случившегося появилось в соцсетях. На кадрах видно, как к юноше привязалась стая уличных псов. Тот было попытался уйти от них, но явно голодные собаки решились атаковать.

Испуганный парень побежал на проезжую часть и упал, едва не угодив под машину. Лишь после этого животные отстали от него и убежали назад во двор.

Свою проверку уже начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, следователи внимательно изучили видеозапись инцидента и выяснили, что после нападения на юношу эта же стая собак начала подбегать к проходившей неподалеку женщине с детской коляской.

Сейчас принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Кроме этого, планируется истребовать служебную документацию относительно работы муниципальных служб по отлову бездомных животных.

Как сообщало Накануне.RU, летом этого года другом уральском городе - Нижняя Салда - собака напала на двух детей. Овчарка укусила их прямо в лицо. Очень скоро был установлен хозяин пса: выяснилось, что он проживает в частном доме. Мужчина пояснил, что собака убежала за территорию домовладения, а он не смог это проконтролировать.

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В Свердловской области голодные бездомные псы едва не растерзали подростка и женщину с ребенком

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Теги: собаки, нападение, Североуральск, СКР



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Развитие сюжета:

Ранее 24.01.2020 14:21 Мск Власти Североуральска, где псы нападают на людей, не заключали контракт на отлов безнадзорных животных
Ранее 24.01.2020 12:18 Мск Город бродячих псов. В Североуральске бездомные собаки продолжают нападать на людей

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