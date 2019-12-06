22 Сентября 2020
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Общество Сибирский ФО В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

На Алтае чиновник ФМС получил взятку иконой и сел на семь лет в тюрьму

Экс-врио начальника управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай Александр Жданов приговорен судом к семи годам строгого режима за взяточничество. Взятку, как установил суд, чиновник взял в особо крупном размере – ценной иконой.

Помимо тюремного заключения, бывший чиновник не сможет занимать определенные должности в течение пяти лет, будет лишен звания полковника внутренней службы. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере более 1,1 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Взятка была получена в виде денег и иконы от директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Музалевского (последний тоже получил тюремный срок в мае 2018 года). За взятку врио начальника краевого УФМС давал  указания подчиненным сотрудникам предлагать заказчикам в сфере миграционных услуг обращаться за их предоставлением только в филиал и общества, подконтрольные Музалевскому, оказывать практическую помощь и обучение сотрудников унитарного предприятия, а также не отказывать получателям государственных услуг в приеме у них документов, ранее оформленных за плату сотрудниками паспортно-визового сервиса.

 

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На Алтае чиновник ФМС получил взятку иконой и сел на семь лет в тюрьму

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Теги: взятка, икона, особо крупный размер



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