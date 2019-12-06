22 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Дмитрий Обретецкий (2019) | Фото: dialog.ua

Полиция Британии ищет свидетелей ДТП, после которого погиб российский миллиардер

В Лондоне в результате ДТП с участием трех автомобилей погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.

Автоавария произошла 25 ноября в окрестностях населенного пункта Оксшотт. По данным полиции, одна из машин сбила мужчину, который выгуливал свою собаку.

Животное погибли на месте происшествия, пострадавший был доставлен в больницу, пишет Regnum. Он впал в кому. 30 ноября 49-летний Обретецкий умер в больнице, не приходя в сознание.

Как стало известно, полиция британского графства Суррей разыскивает свидетелей аварии.

По данным The Telegraph, стражи порядка опросили всех участников аварии, но задерживать никого не стали.

СМИ называют Обретецкого самым богатым волгоградцем и владельцем дистрибьюторской компании "Магнат трейд энтерпрайз". Его компания была официальном дистрибутором Mars, Nestle и Procter&Gamble. Предприниматель последние восемь лет жил в Лондоне.

В прошлом году сообщалось, что британская полиция разыскивает возможного свидетеля, который может помочь в расследовании убийства бизнесмена Николая Глушкова.

Напомним, соратник российского олигарха Бориса Березовского скончался 12 марта в Лондоне. В британской полиции со ссылкой на доклад патологоанатома сообщили, что причиной смерти стало "сдавливание шеи".

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что британская сторона не проявляет открытость и готовность к сотрудничеству по делу Глушкова.

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Полиция Британии ищет свидетелей ДТП, после которого погиб российский миллиардер

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Теги: дмитрий обретецкий, лондон



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