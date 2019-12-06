В кафе Тобольска произошла перестрелка, есть пострадавшие

Ночью в тобольском кафе ссора посетителей закончилась перестрелкой, сообщила Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МВД Светлана Новик.

Ночью медики передали силовикам информацию о том, что к ним с огнестрельными ранами обратился посетитель кафе. По предварительным данным, несколько отдыхавших в заведении тоболяков поссорились, кто-то из них начал стрелять из "пневматики" по оппонентам.

В итоге одна из жертв агрессии госпитализирована, другой пострадавший после визита к медикам отказался от госпитализации. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе количество участников.