22 Сентября 2020
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Тина Канделаки (2018) | Фото:instagram.com/tina_kandelaki

Продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки займется созданием эротических триллеров для ivi

Генпродюсер телеканала "Матч ТВ" (входит в холдинг "Газпром-медиа") Тина Канделаки будет продюсировать для онлайн-кинотеатра ivi сериалы. Для этого создана производственная копания Carbon Production. Онлайн-площадка инвестирует за два ближайших года в проекты студии 1,5 млрд руб., пишут "Ведомости".

По условиям соглашения с ivi Carbon Production должен будет выпустить для видеосервиса в ближайшие два года до десяти проектов, это — полнометражные фильмы и сериалы, в том числе "премиальные" сериалы, с участием звезд.

"Жанры разные – от эротического триллера до комедии. Часть проектов уже находится в производстве. Премьеры запланированы на сентябрь 2020 г.", - сказала Канделаки.

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Продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки займется созданием эротических триллеров для ivi

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Теги: тина канделаки, ivi, продюсирование, сериал, эротика, онлайн-кинотеатр



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