В Совфеде предложили уравнять зарплаты учителей

В Совете Федерации считают, что зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Об этом "Известиям" сообщили в комитете Совфеда по науке, образованию и культуре.

Как заявил зампред Комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, сейчас фактически за одинаковую работу преподавателям в разных регионах платят по-разному, местами даже в два раза ниже положенного.

Систему оплаты труда в каждой конкретной школе устанавливает ее учредитель. Такое положение дел недопустимо, считает сенатор, потому что педагог выполняет одни и те же стандарты.

СФ намерен обратиться к правительству с просьбой проработать этот вопрос в рамках нацпроекта "Образование".

Ранее в Госдуме также назвали непонятным явлением то, что люди получают за одну и ту же работу разные деньги. "Понятно, что везде разные цены и, например, климатические условия, но лечение людей должно стоить одинаково. Иначе получается, что жизни в разных регионах оцениваются по-разному. С образованием то же самое", - заявлял депутат Госдумы Алексей Куринный.

Напомним, средняя зарплата учителей в России составляет 40 тыс. руб. – такова версия Росстата по итогам января-сентября 2019 года. Самая высокая зарплата у учителей на Чукотке – чуть больше 99 тыс. руб. в месяц, самая маленькая – в Северной Осетии – около 22 тыс. руб.

Эксперты объясняют столь большой разрыв в зарплатах между регионами разными МРОТ, установленными на территориях – от них зависит зарплата учителей.