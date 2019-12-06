В Тюмени член облизбиркома, ребенка которого не пускают в детский сад без Манту, отказался от пикета

Член тюменского облизбиркома Александр Лобов, сына которого не пускают в детский сад без пробы Манту, сообщил о том, что пикет "Дошкольное образование - гарантированное и общедоступное, но не в Тюмени?" откладывается, поскольку в правительстве региона заинтересовались решением проблемы, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Лобова, цель пикета заключалась в том, чтобы привлечь внимание властей к существующей проблеме - недоступность образования для детей без туберкулинодиагностики. Однако цель была достигнута до начала проведения акции - Александр Лобов встретился с председателем комитета по делам национальностей Тюменской области Владиславом Черновым и донес до него свою позицию. Он напомнил, что по закону, дети, которым туберкулинодиагностика не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

При этом, активист отмечает, что если проблема не будет решена, то он вернется к идее пикетирования мэрии Тюмени с аналогичной темой.

Напомним, в посещении детского сада ребенку было отказано 23 сентября. Александр Лобов предоставил справку от врача педиатра о том, что ребенок здоров, однако в учреждении потребовали справку от фтизиатра. От дополнительных тестов родители отказались, потому врач-фтизиатр выдала справку, сделанную на основании флюорографии всей семьи, о том, что у ребенка в окружении нет инфицированных туберкулезом. Но в детском саду №158 сочли, что такая справка не является основанием для допуска ребенка. Общественник пошел в суд. Накануне состоялось предварительное судебное заседание.

"Федеральный судья Иван Добрынин, приняв ходатайство одной из сторон, возражения на исковое заявление другой стороны и не услышав желания примириться каждой из сторон, назначил следующее открытое судебное заседание", - пояснил он.

Первое заседание по делу должно пройти 13 декабря.