22 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
пожар на складе в Большом Истоке (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Крупный пожар на складе с покрышками в Свердловской области потушен

Пожарно-спасательные подразделения справились с огнем в складском помещении в поселке Большой Исток.

Напомним, сигнал о возгорании поступил сегодня около 8 часов утра. Горел склад с резинотехническими изделиями - покрышками.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 500 кв.м. Также произошло обрушение кровли здания.

Полностью возгорание удалось ликвидировать около 10 утра. Сейчас продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.

пожар на складе в Большом Истоке(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Специалистами инженерно-химической лаборатории были проведены замеры предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. По данным ведомства, превышения ПДК не выявлено.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Причину случившегося еще предстоит установить пожарным дознавателям.

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Крупный пожар на складе с покрышками в Свердловской области потушен

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Теги: пожар, склад, покрышки, МЧС



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