Крупный пожар на складе с покрышками в Свердловской области потушен

Пожарно-спасательные подразделения справились с огнем в складском помещении в поселке Большой Исток.

Напомним, сигнал о возгорании поступил сегодня около 8 часов утра. Горел склад с резинотехническими изделиями - покрышками.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 500 кв.м. Также произошло обрушение кровли здания.

Полностью возгорание удалось ликвидировать около 10 утра. Сейчас продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.

Специалистами инженерно-химической лаборатории были проведены замеры предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. По данным ведомства, превышения ПДК не выявлено.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Причину случившегося еще предстоит установить пожарным дознавателям.